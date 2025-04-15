Berkin Elvan'ın ailesi neden ceza aldı sorusuna verilen yanıt, mahkemede sunulan iddialara ve savcılık mütalaasına dayanıyor. Dava dosyasına göre, Sami Elvan'ın farklı tarihlerde Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı'na yönelik "hakaret içerikli" ifadeler kullandığı öne sürüldü. Savcı, bu ifadelerin "ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini" belirterek, ciddi cezai yaptırımlar talep etti. Peki, Berkin Elvan'ın ailesi neden ceza aldı? İşte detaylar...

BERKİN ELVAN'IN AİLESİ NEDEN CEZA ALDI?

İstanbul 43.Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Gülsüm Elvan ve Sami Elvan ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sami Elvan ile Gülsüm Elvan'ın farklı tarihlerde Çağlayan Adliyesi meydanında yaptığı açıklamalarda 'terörist', 'katil' gibi kelimeler kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve ifade hürriyeti kapsamında bulunmayan hakaret içerikli sözler söylediklerini aktardı.

BABAYA 1 YIL 2 AY, ANNEYE 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülsüm Elvan'ı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına, sanık Sami Elvan'ı ise zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.