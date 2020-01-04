04.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:47

Sosyal medya paylaşımı ile takipçilerini şaşırtan Berker Güven, magazin gündeminin de üst sırlarında yer aldı. Sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşulan konulardan olan Berker Güven, merak dolu soruların odağı oldu. İşte Berker Güven hakkında merak edilen Berker Güven kimdir, Oyuncu Berker Güven hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Berker Güven doğum tarihi: 7 Eylül 1994, İzmir

Berker Güven mesleği: Türk oyuncu.

Berker Güven boyu: 1.80

Berker Güven kilo: 77 kilo

Berker Güven burcu: Başak

2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Drama Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Berker Güven

Berker Güven'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Nedim) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Aleksi) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Arif) (Sinema Filmi)