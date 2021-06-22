Berkay Yuvakuran kimdir? Berkay Yuvakuran boyu, kilosu nedir?

Survivor yarışmasında eleme adayı olan ve final için mücadele eden, Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen Utku Yuvakuran ile kardeş olan Berkay Yuvakuran kimdir? Berkay Yuvakuran boyu, kilosu nedir?

Survivor yarışmasında eleme adayı olan ve final için mücadele eden,Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen Utku Yuvakuran ile kardeş olan Berkay Yuvakuran kimdir? Berkay Yuvakuran boyu, kilosu nedir?

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul, Şişli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalı'dır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. 23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer Spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.

Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Aile kökleri Makedonya'ya dayanan Berkay Yuvakuran, baba tarafından Bursa'lıdır. Üçüz olarak dünyaya gelen Berkay Yuvakuran'ın Utku ve Alperen isminde kardeşleri vardır. Berkay Yuvakuran'ın kardeşi Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapmaktadır. Berkay Yuvakuran futbol hayatına Pendikspor'un alt yapısında başlamıştır.