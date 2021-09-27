Berkay - Taburcu sözleri! Taburcu - Burcu Burcu şarkı sözleri nelerdir?
Berkay'ın en beğenilen şarkılarından birisi olan Taburcu sözleri nedir merak edildi. Peki, Berkay - Taburcu sözleri! Taburcu - Burcu Burcu şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...
Berkay Taburcu şarkısının tüm sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. 'Severek ayrıldık ona yanıyorum...' şeklinde devam eden şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
BERKAY - TABURCU SÖZLERİ
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
*****
Onu şimdi lütfen benden almayın
Biraz daha durun
Onu şimdi lütfen benden çalmayın
Az daha durun
*****
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
*****
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
*****
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
*****
Onu şimdi lütfen benden almayın
Biraz daha durun
Onu şimdi lütfen benden çalmayın
Az daha durun
*****
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
*****
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
*****
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
*****
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu