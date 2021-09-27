Berkay - Taburcu sözleri! Taburcu - Burcu Burcu şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berkay - Taburcu sözleri! Taburcu - Burcu Burcu şarkı sözleri nelerdir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Berkay - Taburcu sözleri! Taburcu - Burcu Burcu şarkı sözleri nelerdir?

Berkay'ın en beğenilen şarkılarından birisi olan Taburcu sözleri nedir merak edildi. Peki, Berkay - Taburcu sözleri! Taburcu - Burcu Burcu şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...

Berkay Taburcu şarkısının tüm sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. 'Severek ayrıldık ona yanıyorum...' şeklinde devam eden şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

BERKAY - TABURCU SÖZLERİ

Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun

Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun

Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun

Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun

*****

Onu şimdi lütfen benden almayın

Biraz daha durun

Onu şimdi lütfen benden çalmayın

Az daha durun

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

*****

Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun

Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun

Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun

Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun

*****

Onu şimdi lütfen benden almayın

Biraz daha durun

Onu şimdi lütfen benden çalmayın

Az daha durun

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şafak Sezer Bülent Ersoy Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Balotelli Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Berkay - Taburcu sözleri! Taburcu - Burcu Burcu şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 23:42:24. #1.17#