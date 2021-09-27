Berkay - Taburcu sözleri! Taburcu - Burcu Burcu şarkı sözleri nelerdir?

Berkay Taburcu şarkısının tüm sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. 'Severek ayrıldık ona yanıyorum...' şeklinde devam eden şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

BERKAY - TABURCU SÖZLERİ

Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun

Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun

Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun

Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun

*****

Onu şimdi lütfen benden almayın

Biraz daha durun

Onu şimdi lütfen benden çalmayın

Az daha durun

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

*****

Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun

Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun

Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun

Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun

*****

Onu şimdi lütfen benden almayın

Biraz daha durun

Onu şimdi lütfen benden çalmayın

Az daha durun

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

*****

Severek ayrıldık ona yanıyorum

Unutmam o kokunu

Burcu, Burcu

Ben yatak döşek hasta yatıyorum

Sen gelmeden olamam ki taburcu

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