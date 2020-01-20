Berkay Şahin'e sahnede yoğun ilgi
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Berkay Şahin'e sahnede yoğun ilgi

Maldivler'de yaptığı pahalı tatille günlerce konuşulan Berkay, geçtiğimiz günlerde İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı

20.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:41
Berkay Şahin'e sahnede yoğun ilgi

Yaklaşık iki bin kişinin izlediği konserde bir ara ışıkları açtıran Berkay, "Sizi görmek istedim. Gerçekten çok güzelsiniz. Bu gece çok eğleneceğimize söz veriyorum." dediği anda çığlıklar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken salonu adeta tıka basa dolduran hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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