Berkay Hardal kimdir? Berkay Hardal hayatı ve biyografisi! Berkay Hardal kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Berkay Hardal, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Berkay Hardal hakkında merak edilenler. Berkay Hardal hayatı ve biyografisi. Berkay Hardal kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Berkay Hardal merak konusu oldu. İşte Berkay Hardal hakkında merak edilen Berkay Hardal kimdir, Berkay Hardal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BERKAY HARDAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Kasım 1996

Kaç yaşında: 24yaşında

Nereli: İstanbul

Berkay Hardal, 18 Kasım 1996 İstanbul doğumludur. Aslen Manisa Akhisarlıdır. Trakya Üniversitesi mezunu olan Berkay Hardal, başrolllerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Özel hayatı

Berkay Hardal 2019 yılında meslektaşı Dilan Telkök ile evlendi.

YER ALDIĞI YAPIMLAR

2017-2018 İstanbullu Gelin

2018 Meleklerin Aşkı

2019 Kardeş Çocukları