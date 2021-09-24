Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz'e katılan Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş dizi ve filmleri! - Haberler
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Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz'e katılan Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş dizi ve filmleri!

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Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz'e katılan Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş dizi ve filmleri!

En son Alev Alev dizisinde Ozan karakteriyle karşımıza çıkan Berkay Ateş yeni sezonda Sadakatsiz dizisine katıldı. Sadakatsiz dizisinin 2. sezon fragmanında kaza sahnesiyle görülen Berkay Ateş'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmekte. Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz'e katılan Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş dizi ve filmleri nedir? Berkay Ateş hayatı ve biyografisi nedir?

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Berkay Ateş'in hayatı merak edildi. Sadakatsizin yeni sezonuna katılan Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz'e katılan Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş dizi ve filmleri nedir? Berkay Ateş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş (19 Şubat 1986, İstanbul), Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusudur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

Rol aldığı yapımlar;

2020- (Alev Alev) (TV Dizisi)

2018 – Çukur (Mahsun) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Fettah) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Saltuk) (TV Dizisi)

2016 – Anne (Cengiz) (TV Dizisi)

2015 – Abluka (Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)

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Haber: Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz'e katılan Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş dizi ve filmleri! - Haberler
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