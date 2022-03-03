Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında ve nerelidir?

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BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş 19 Şubat 1986 İstanbul doğumludur. Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusudur. Babası Ardahanlı, annesi ise Malatyalıdır. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

TİYATRO

Semaver Kumpanya'da tiyatro kariyerine başlayan Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi sınıf arkadaşları Emir Çubukçu ve Can Kulan ile D22 Tiyatrosunu kurmuştur. İnsanın Kaderi İnsandır mottosuyla yola çıkan tiyatro Galata'da kurulmuştur. Ancak maddi koşullar ve Beyoğlu'nun son dönemdeki değişimi sebebiyle tiyatro Kadıköy'de bir köşke taşınmıştır.

Berkay Ateş, aynı zamanda D22 oyunlarından; Kuş Öpücüğü, Yirmi Beş, Karabatak ve Hak oyunlarının yazarıdır.

Ateş, 2017 yılında verilen Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri Tiyatro dalında "Hakikat, Elbet Bir Gün" adlı oyunuyla kazanmıştır.

DİZİ KARİYERİ

Star TV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Vahide Perçin, Can Nergis, Beren Gökyıldız ve Nazlı Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı Anne dizisinde Cengiz Yıldız karakterini oynamış ve oyunculuğu ile dikkat çekmiştir.

Berkay Ateş son olarak Kanal D'de yayınlanan başrollerini Farah Zeynep Abdullah ile Ömer Berk Cankat'ın paylaştığı Gülizar filminde Fettah karakterini oynamıştır. Berkay Ateş, 2018 yılı itibariyle fenomen dizi Çukur'un kadrosuna katılmıştır.

SİNEMA KARİYERİ

Film kariyerine ilk olarak 2013 yılında başrolünde Nihan Belgin ve Umut Beşkırma oynadığı Yarım Kalan Mucize filmi ile başlamıştır.

2015 yılında Emin Alper'in yazıp yönettiği, başrolünü Mehmet Özgür ile paylaştığı Abluka filmde yer almış ve bu film "Uluslararası Altın Koza'da" en iyi film ödülünü almıştır.

Berkay Ateş, 2015 senesinde 22. Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Erkek Oyuncu" ödülünü almaya hak kazanmıştır.

BERKAY ATEŞ KAÇ YAŞINDA?

Berkay Ateş 19 Şubat 1986 İstanbul doğumlu olup 36 yaşındadır.

BERKAY ATEŞ INSTAGRAM HESABI NE?

Berkay Ateş'in Instagram hesabı "atesberkay" kullanıcı isme sahip olup 713 bin takipçisi bulunuyor.

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