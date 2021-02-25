Berkay Ateş'in gençlik yıllarında Tarkan'ın korumalığını yaptığı ortaya çıktı

Show TV ekranlarından Alev Alev dizisi ile izleyici karşısına çıkan Berkay Ateş, katıldığı programda hakkında daha önce bilinmeyenleri anlattı. Gençlik yıllarında Tarkan'ın korumalığını yaptığını itiraf eden Ateş, "Dört gün boyunca konserlerde Tarkan'ın korumalığını yaptım ama hiç görmedim" dedi.

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'de, Ozan karakterine hayat veren oyuncu Berkay Ateş, YouTube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Programda özel hayatı ve kariyeriyle ilgili daha önce bilinmeyenlerini anlatan Ateş, Tarkan itirafıyla gündem etkisi yarattı.

"TARKAN'I GÖREBİLME ŞANSIM YOK"

Gençlik yıllarında Tarkan'ın Harbiye'deki konserlerinde koruma olarak görev yaptığı söyleyen ünlü oyuncu, "Dört gün boyunca konserlerde Tarkan'ın korumalığını yaptım ama Tarkan'ı hiç görmedim. Konser alanında güvenlik olarak çalışıyordum alan alabildiğine kalabalık. Benim Tarkan'ı görebilme şansım bile yok, evinde oturanlar Tarkan'ı daha iyi görüyor ve duyuyordu bence." dedi.

"BÖYLE İŞLER OYUNCULUĞA SARILMAMA SEBEP OLUYOR"

Oyunculuk kariyerinin yanında oyun yazarlığı da yapan Berkay Ateş, bir tercih yapması gerektiği sorusu üzerine şu yanıtı verdi: "Hikayenin iyi olduğu yerde oynamanın keyfi bambaşka. Orada yaptığım işimin karşılığını bulduğumu hissediyorum. Böyle işler oyunculuğa sarılmama sebep oluyor. Yazmanın keyfi ise bambaşka, ancak yazabilmem için şartlarımın istediğim gibi oluşması gerekiyor. İzole bir ortama mutlaka ihtiyaç duyuyorum. Uyumak ile uyanmanın bir farkının kalmadığı zaman dilimlerinde daha verimli yazdığımı düşünüyorum."