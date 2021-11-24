Berkay Ateş diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Aras çıkıyor, neden ayrılıyor? Sadakatsiz Aras karakteri çıktı mı?

Berkay Ateş diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Aras çıkıyor, neden ayrılıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde üzücü bir ayrılık anı yaşandı. Berkay Ateş hakkında açıklama geldi mi?

SADAKATSİZ'DE BUGÜN NE OLDU?

Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar. Derin ise Volkan'ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz. Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitmeye karar verir.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

BERKAY ATEŞ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın paylaştığı Sadakatsiz dizisi, 22 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde bir ayrılık sahnesi yaşandı. Ancak yapım şirketinden Aras karakterinin diziden çıkacağına dair detay paylaşılmadı.

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