Berkay'ı kızdıran Zeynep Bastık sorusu!
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Berkay'ı kızdıran Zeynep Bastık sorusu!

Berkay'ı kızdıran Zeynep Bastık sorusu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Berkay, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Ünlü sanatçıya yakın arkadaşı olan şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününe çağırılmadığı iddiaları soruldu. İşte detaylar...

Tv100 haberine göre, Berkay, Kuruçeşme Açıkhava'da vereceği konser öncesi soruları yanıtladı. Geçen ay yakın dostu Zeynep Bastık'ın Çeşme'deki düğününe katılmaması kafaları karıştıran ünlü popçuyu Bastık'ın eşi Tolga Akış'ın "O adamı düğünümde istemiyorum" diyerek veto ettiği iddiası gündeme gelmişti. Berkay bu iddialara, "Onunla alakalı gerekli açıklamayı yaptılar. Bana bu soruyu neden tekrar soruyorsunuz? İkisi de benim arkadaşım. Allah huzurlarını daim etsin" diyerek cevap verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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