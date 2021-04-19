Berk Tepe (Rip) kimdir? CS:GO'da başarıları neler? Rip Twitch, YouTube Kanalı!

Türkiye'nin en çok tanınan CS:GO oyuncularından olan Rip, Türkiye'de birçok başarı elde etmiştir. Profesyonel kariyerine ara verdikten sonra TKT ile beraber yayınlar yapan ve YouTube içerikleri üreten Berk "Rip" Tepe kimdir, kaç yaşında?

6 yıllık profesyonel CS:GO kariyerinin ardından yayıncılık hayatına başlayan Rip, açtığı Twitch yayınlarıyla oyun oynayarak keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. Berk Tepe (Rip) kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde!

BERK TEPE (RiP) KİMDİR?

Berk "Rip" Tepe 1997 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Kariyerinde birçok CS başarısı bulunan oyuncu, ilk başarısını E-spor Dora Net 1on1'de 2016 yılında birincilik alarak gerçekleştirmiştir. Daha sonrasında İstanbul Adeks ASUS Radeon'da 2. olan Rip, İstanbul GameEkstra December Cup'ta ise 3. olmuştur. CS:GO'da başarıyla bilinen profesyonel oyuncu, kariyerine ara vererek Twitch platformu üzerinden yayınlar yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda Berk yayıncılığın yanı sıra YouTube platformu için de içerik üretiyor. Espor kariyerinde Zone E-spor, HWA Gaming, P3P.gg, Beşiktaş Oyun Hizmetleri Kulübü, ANT Espor gibi ülkemizde popüler takımların formasını giymiştir. Yaptığı yayınlarında şu sıralar genellikle Valorant oynuyor.

Berk "Rip" Tepe yayıncılıkta olduğu gibi esporda da başarılı bir kariyeri vardır. Espor Dora Net 1on1'de 2016 senesinde birinciliği bulunmaktadır. İstanbul Adeks ASUS Radeon'da ise 2. olarak bir başarıya daha imza atmıştır. İstanbul GameEktsra December Cup'ta ise 3.olmuştur. Rip uzun zaman boyunca başarılı espor takımlarında görev almıştır.

Berk yayıncılık hayatını dostlarıyla birlikte sürdürüyor. TKT ekibi olarak adlandırılan Türkiye Katlama Timi, İstanbul'da kurduğu yayıncılık evinde birlikte yaşayarak yayınlar gerçekleştiriyorlar. Ekip içinde bulunan isimler ise şu şekilde; Cantuğ Özsöy (Unlost), Alperen Dürük(AlpTV), Diren Can(ichbindirencan), Evrim Aydoğan(Shinka) ve Berk Tepe (Rip).

RIP TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 797 bin'den fazla takipçisi olan Rip, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı Rip'dir. Ek olarak YouTube'da 169 bin'den, Instagram'da 194 bin'den, Twitter'da ise 24 bin'den fazla takipçisi vardır.