Berk "Rip" Tepe Valorant ayarları neler? Rip hangi ekipmanları kullanıyor?
Profesyonel Türk espor oyuncusu Berk "Rip" Tepe, Türkiye'nin en iyi espor oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Daha önce uluslararası CS:GO turnuvalarında adını duyaran Rip, Valorant'a geçişiyle espor kariyerindeki başarılarına devam ediyor. Peki, FPS oyunlarında oldukça iyi performans sergileyen Türk oyuncu Rip'in bu kadar iyi olmasının sırrı ne? Rip, hangi Valorant ayarlarını kullanıyor? Berk "Rip" Tepe Valorant ayarları ve ekipmanları...
Türkiye'nin en çok tanınan espor oyuncularından ve yayıncılarından birisi olan Rip, FPS oyunlarındaki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Yetenekleri ve birçok profesyonel oyuncu ve oyunsever tarafından Türkiye'nin en iyi fps oyuncuların birisi olarak gösterilen Rip, turnuvalarda üstün performanslar sergilemeye devam ediyor.
Peki, Berk "Rip" Tepe'nin bu kadar iyi bir oyuncu olmasının arkasında ne yattığı herkes tarafından merak ediliyor. Durum böyle oyuncu oyuncular Rip'in Valorant ayarlarını taklit etmek istiyor. Peki, Berk "Rip" Tepe'nin Valorant ayarları neler? Rip hangi ekipmanları kullanıyor?
BERK TEPE RIP VALORANT AYARLARI 2021
GENEL OYUN AYARLARI
ERİŞİLEBİLİRLİK ?
- Düşman Vurgu Rengi Sarı
FARE ?
- Hassasiyet – Hedefleme0,5
- Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma 0,9
- DPI 800
MİNİ HARİTA ?
- Döndür Döndür
- Oyuncuyu Ortada Tut Kapalı
- Mini Harita Boyutu 1,2
- Mini Harita Yakınlaştırma 0,706
- Mini Harita Görüş Konileri Açık
NİŞANGAH AYARLARI
GENEL ?
- Nişangâh RengiCam göbeği
- Ana Çizgi Kapalı
- Ana Çizgi Saydamlığı 1
- Ana Çizgi Kalınlığı 1
- Merkez Nokta Kapalı
- Merkez Nokta Saydamlığı 1
- Merkez Nokta Kalınlığı 1
- Atış Hatasında Nişangâhı Soldur Kapalı
İÇ ÇİZGİLER ?
- İç Çizgileri Göster Kapalı
- İç Çizgi Saydamlığı 1
- İç Çizgi Uzunluğu 5
- İç Çizgi Kalınlığı 2
- İç Çizgi Uzaklığı 3
- Hareket Hatası Kapalı
- Ateşleme Hatası Kapalı
DIŞ ÇİZGİLER ?
- Dış Çizgi Saydamlığı 1
- Dış Çizgi Uzunluğu 0
- Dış Çizgi Kalınlığı 0
- Dış Çizgi Uzaklığı 0
- Hareket Hatası Kapalı
- Ateşleme Hatası Kapalı
GÖRÜNTÜ AYARLARI
- Çözünürlük 1920×1080 16:9 (240 Hz)
- Çok İzlekli Görselleştirme Açık
- Materyal Kalitesi Düşük
- Doku Kalitesi Düşük
- Ayrıntı Kalitesi Düşük
- Arayüz Kalitesi Düşük
- Vinyet Kapalı
- VSync Kapalı
- Kenar Yumuşatma Hiçbiri
- Eşyönsüz Filtreleme 1x
- Netliği Arttır Açık
- Deneysel Keskinleştirme Kapalı
- Bloom Kapalı
- Bozulma Kapalı
- Birinci Şahıs Gölgeler Kapalı