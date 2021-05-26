Berk "Rip" Tepe Valorant ayarları neler? Rip hangi ekipmanları kullanıyor?

Profesyonel Türk espor oyuncusu Berk "Rip" Tepe, Türkiye'nin en iyi espor oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Daha önce uluslararası CS:GO turnuvalarında adını duyaran Rip, Valorant'a geçişiyle espor kariyerindeki başarılarına devam ediyor. Peki, FPS oyunlarında oldukça iyi performans sergileyen Türk oyuncu Rip'in bu kadar iyi olmasının sırrı ne? Rip, hangi Valorant ayarlarını kullanıyor? Berk "Rip" Tepe Valorant ayarları ve ekipmanları...

Türkiye'nin en çok tanınan espor oyuncularından ve yayıncılarından birisi olan Rip, FPS oyunlarındaki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Yetenekleri ve birçok profesyonel oyuncu ve oyunsever tarafından Türkiye'nin en iyi fps oyuncuların birisi olarak gösterilen Rip, turnuvalarda üstün performanslar sergilemeye devam ediyor.

Peki, Berk "Rip" Tepe'nin bu kadar iyi bir oyuncu olmasının arkasında ne yattığı herkes tarafından merak ediliyor. Durum böyle oyuncu oyuncular Rip'in Valorant ayarlarını taklit etmek istiyor. Peki, Berk "Rip" Tepe'nin Valorant ayarları neler? Rip hangi ekipmanları kullanıyor?

BERK TEPE RIP VALORANT AYARLARI 2021

GENEL OYUN AYARLARI

ERİŞİLEBİLİRLİK ?

Düşman Vurgu Rengi Sarı

FARE ?

Hassasiyet – Hedefleme0,5

Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma 0,9

DPI 800

MİNİ HARİTA ?

Döndür Döndür

Oyuncuyu Ortada Tut Kapalı

Mini Harita Boyutu 1,2

Mini Harita Yakınlaştırma 0,706

Mini Harita Görüş Konileri Açık

NİŞANGAH AYARLARI

GENEL ?

Nişangâh RengiCam göbeği

Ana Çizgi Kapalı

Ana Çizgi Saydamlığı 1

Ana Çizgi Kalınlığı 1

Merkez Nokta Kapalı

Merkez Nokta Saydamlığı 1

Merkez Nokta Kalınlığı 1

Atış Hatasında Nişangâhı Soldur Kapalı

İÇ ÇİZGİLER ?

İç Çizgileri Göster Kapalı

İç Çizgi Saydamlığı 1

İç Çizgi Uzunluğu 5

İç Çizgi Kalınlığı 2

İç Çizgi Uzaklığı 3

Hareket Hatası Kapalı

Ateşleme Hatası Kapalı

DIŞ ÇİZGİLER ?

Dış Çizgi Saydamlığı 1

Dış Çizgi Uzunluğu 0

Dış Çizgi Kalınlığı 0

Dış Çizgi Uzaklığı 0

Hareket Hatası Kapalı

Ateşleme Hatası Kapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI