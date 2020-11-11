Berk Oktay Korona mı oldu? Berk Oktay kimdir? Berk Oktay sevgilisi kim? Berk Oktay kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Berk Oktay pek çok kez magazin gündeminde yerini alıyor. İçinde bulunduğu projeler kadar sansasyonel boşanma davası ile d edikkat çeken Berk Oktay korona mı oldu? Berk Oktay kimdir? Berk Oktay sevgilisi kim? Berk Oktay kaç yaşında?

Berk Oktay yıllar içinde birçok projede yer almış başarılı bir isim. Son yıllarda magazini boşanma davası ile meşgul etse de yer aldığı projeler ve yetenekleri aşikar. Peki, Berk Oktay Korona mı oldu? Berk Oktay kimdir? Berk Oktay sevgilisi kim? Berk Oktay kaç yaşında?

BERK OKTAY KİMDİR?

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmaktadıydı. Nisan'da Fox (Türkiye)'de başlaması planlanan Savaşçı dizisinde başrol oynuyor

BERK OKTAY KORONA MI OLDU?

Posta'da yer alan habere göre, koronavirüs testleri pozitif çıkan çiftten Oktay, yaptığı açıklamada "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.

BERK OKTAY FİLMLERİ NELERDİR?

2007-2008 Tatlı Bela Fadime Levent Başrol Oyuncu

2008-2009 Akasya Durağı Murat Aydın Yardımcı Oyuncu

2009-2012 Arka Sokaklar Sinan Bahadır Başrol Oyuncu (126 - 250 bölümlerde Sinan'ı canlandırmıştı)

2010 Umut Yolcuları Sinan Bahadır Konuk Oyuncu

2012-2013 Alev Alev Murat Başrol Oyuncu

2013-2014 Benim Hala Umudum Var Hakan Demirer Başrol Oyuncu

2014 Aşktan Kaçılmaz Mardinli Berzan Başrol Oyuncu

2015-2016 İlişki Durumu: Karışık Can Tekin Başrol Oyuncu

2016 İlişki Durumu: Evli Can Tekin Başrol Oyuncu Modesta ile birlikte

2017- Savaşçı Yüzbaşı Kağan Bozok Başrol Oyuncu

BERK OKTAY ÖDÜLLERİ NELERDİR?