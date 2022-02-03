Berk Oktay kimdir? Berk Oktay hayatı ve biyografisi! Berk Oktay kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Berk Oktay merak konusu oldu. İşte Berk Oktay hakkında merak edilen Berk Oktay kimdir, Berk Oktay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BERK OKTAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Ekim 1982

Kaç yaşında: 39yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,91 m

2000-2006 yıllarında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markayla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşme imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Daha sonra Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmaktaydı. 9 Nisan 2017 tarihinde FOX TV'de yayımlanmaya başlayan Savaşçı dizisinde başrol oynadıktan sonra diziden ayrılan Oktay, Kasım 2020 tarihinden beri aynı kanalda yayımlanan Yasak Elma dizisinde rol almaktadır.

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