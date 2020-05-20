Berk Keklik kimdir? Berk Keklik kaç yaşında, nereli?
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Berk Keklik kimdir? Berk Keklik kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Berk Keklik, ilkokul eğitimini Sivas'ta tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Reklamcılık Bölümünde eğitimini sürdüren Keklik, Devlet Tiyatrolarında da oyunculuk yaptı. Peki, Berk Keklik nereli? Berk Keklik hayatı haberimizde.

Berk Keklik kimdir? Berk Keklik kaç yaşında, nereli?
20.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:32

Berk Keklik, sosyal medyada ''uberkuloz'' takma adı ile biliniyor. Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendini kanıtlayan genç yetenek, Doğukan Sarıtaş ile "Hevesim Yok" adında şarkı yaptı. Ali İhsan Varol'un programıyla gündeme gelen Berk Keklik biyografisi...

BERK KEKLİK KİMDİR?

Keklik, 9 Mayıs 2000 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Sosyal medyada ''uberkuloz'' adıyla bilinen Keklik, Instagram ve Vine'da yayımladığı videolarla tanındı. Annesi Afife Keklik sınıf öğretmeni, babası Aytaç Keklik ise eski Milli Güreşçidir.

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ ALDI

İlkokulu Sivas'ta okudu. Ortaokula başladığında, Devlet Tiyatroları bünyesinde dönem oyunlarına dahil oldu. Sivas Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden mezun olan genç yetenek, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Reklamcılık Bölümünde eğitimini sürdürüyor. Devlet Tiyatroları'nda birbirinden başarılı isimlerden eğitim aldı. Eğitiminin ardından katıldığı tiyatro senaryosu yazım yarışmalarında dereceler elde etti. Bahçeşehir Üniversitesi KısaKes Film Yarışması'nda "En İyi Senaryo" ödülünün sahibi oldu. Bu süreçte de sosyal medya üzerinden mizah yönlü içerikler üretmeye başladı.

HEVESİM YOK ADINDA PARÇA ÇIKARDI

Doğukan Sarıtaş ile "Hevesim Yok" isimli müzik parçasını piyasaya sürdü. "Duraktan Durağa" isimli yarışma programını başlattı. Son olarak Ali İhsan Varol'un sunuculuğunu yaptığı Kelime Oyunu yarışmasına katılarak, Varol'a sorular yöneltti.

Berk Keklik kimdir? Berk Keklik kaç yaşında, nereli?

Netflix'in ünlü dizisi Ragnarok'un oyuncusu Herman Tommeraas ile katıldığı canlı yayınlar da online dünyada büyük ses getirmişti.

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