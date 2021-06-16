Uğur Uzunel'in sevgilisi Beril Pozam! Uğur Uzunel- Beril Pozam! Beril Pozam dizleri!

Son olarak Ada Masalı dizisinde rol alan Beril Pozam bir süredir kendi gibi oyuncu Uğur Uzunel ile beraber. Peki, Beril Pozam kimdir? Uğur Uzunel- Beril Pozam! Beril Pozam dizleri!

Son olarak Ada Masalı dizisinde rol alan Beril Pozam bir süredir kendi gibi oyuncu Uğur Uzunel ile beraber. Peki, Beril Pozam kimdir? Uğur Uzunel- Beril Pozam! Beril Pozam dizleri!

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Daha önce Afilli Aşk dizisinde yer alan Beril Pozam tiyatro oyunculuğu da yapmıştır.Birçok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır.

BERİL POZAM DİZİLERİ

Ada Masalı

Akrep

Afilli Aşk

Avm Sakini

BERİL POZAM - UĞUR UZUNEL

Ada Masalı oyuncusu Beril Pozam, Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Uğur Uzunel ile beraber. Aynı dizide rol alan Merve Dizdar ve Uğur Uzunel arasında aşk haberleri çıktı. Bu haberler sonrası Merve Dizdar'dan yalanlama geldi.