Beril Gebeş'in Cenazesinden 13 Aydır Haber Yok

İran'da geçtiğimiz yıl Mart ayında meydana gelen 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının üzerinden 13 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı.

İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası Beril Gebeş dışında, Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'nun cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı.Kazanın üzerinden 13 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı.(Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA