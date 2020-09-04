Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek hayatı ve biyografisi! Sinema oyuncusu, yönetmen, siyasetçi ve işletme bilimci kimliği ile tanınan Berhan Şimşek ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkıyor. Peki, Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli? İşte, Berhan Şimşek hayatı ve biyografisi!

Ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkan Berhan Şimşek, sinema oyuncusu, yönetmen, siyasetçi ve işletme bilimci kimliği ile tanınıyor. Peki, Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli? Berhan Şimşek kimdir?

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Mayıs 1958

Kaç yaşında: 62yaşında

Nereli: Bayburt, Türkiye

Berhan Şimşek (1 Mart 1957, Bayburt), Türk sinema oyuncusu, yönetmen, siyasetçi ve işletme bilimcidir.

İlk öğrenimini Bayburt'ta, orta öğrenimini İstanbul Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Vefa Akşam Lisesi'nde tamamladı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin İşletme bölümünü bitirdi. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı. 1978 yılında başladığı sinema kariyerinde, Hoşçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynadı. Televizyon dizisi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği "En İyi oyuncu", 1994 Ankara Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerinin de sahibidir.

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusu olan Berhan Şimşek, Nazım Hikmet Vakfı ve 68'liler Birliği üyesidir. Günaydın Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve Milliyet gazetesinde seçim yazıları yazdı. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yapmıştır.

TBMM 22. dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Bu dönemde; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2010-2011 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan Berhan Şimşek, bir çocuk babasıdır.

FİLMOGRAFİ

• Şarkıcı (2001)

• Acı Gönül (2001)

• Hoşçakal Yarın (1998) - Deniz Gezmiş

• Işıklar Sönmesin (1996)

• İş (1995)

• Yolcu (1994)

• Tersine Dünya (1993)

• Uzlaşma (1992) - Mehmet Ali Ağca

• Minyeli Abdullah 2 (1990)

• Madde 438 (1990) - Sabri

• Minyeli Abdullah (1989)

• Gömlek (1989)

• Zamansızlar (1988)

• Ferman (1988)

• Kuruluş (1986)

• Silah Arkadaşları (1986)

• Acımak (1985) - Mehmet

• Acı (1984)

• Sevgili Oğlum (1978)