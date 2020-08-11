Bergüzar Korel: Yatacak yeriniz yok
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından hiçbir markanın reklamını yapmadı.
11.08.2020 18:12 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:30
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından hiçbir markanın reklamını yapmadı. SMA'lı hastaları için iyi kalpli markalara sayfasını açtı. Ama söz vermelerine rağmen istediği desteği bulamadı. "Bağış yapmak zor geldi" diyerek destek vermeyenlere kızdı. Bir de dolandırıcı uyarısı yaptı: Çocukların profillerinde belirttikleri kampanyalar dışında hiçbir şahsa para göndermeyin. Dolandırıcılar, sizin yatacak yeriniz yok, toprak bile kabul etmez sizi...
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Kaynak: Hürriyet