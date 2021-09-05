Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bebek heyecanı

Yaklaşık olarak 8 aylık hamile olan Bergüzar Korel'in şu sıralar karnı burnunda. Bergüzar Korel, son halini Instagram sayfasından paylaştı. İşte detaylar...

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Yaz ayı boyunca Çeşme'de tatil yapan çift şu sıralar çok heyecan. Bergüzar Korel'in doğum yapmasına sayılı günler kaldı.İki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor. Bergüzar Korel, son olarak belirginleşen karnıyla kamera karşısına geçti.

Kaynak: Snob Magazin