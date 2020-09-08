Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü
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Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastası çocuklar hakkında paylaşım yapmak için ailelerinden para isteyen ünlü isimlere sosyal medya hesabından sitem ederek "Hepinizi tek tek deşifre edeceğim. Yazıklar olsun" dedi.

08.09.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:22

Rol aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlatan Bergüzar Korel, aldığı bir haberle sinirlerine hakim olamadı. Ünlü isimlerin sosyal medyadan paylaşım yapmak için SMA hastası çocukların ailelerinden para istediğini duyan Korel, öfke kustu.

"HEPİNİZİ DEŞİFRE EDECEĞİM"

Öğrendikleri karşısında çılgına dönen Bergüzar Korel, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar. İnsanlıktan nasibini almamış yaratıklar. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim. Her konuda attınız mı mangalda kül bırakmazsınız. Yazıklar olsun" dedi.

Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü

SMA TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇ İÇİN YARDIM İSTEMİŞTİ

Korel, geçtiğimiz haftalarda gözyaşları için video çekerek SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılan SUT ilacının SGK tarafından karşılanmasını istemişti. Bunun üzerine açıklama yapan SGK, ilacın erişimi için harekete geçildiğini söylemişti.

Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü
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