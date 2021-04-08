Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var?

Bergüzar Korel hamile mi? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bergüzar Korel, yeni projesi hakkında pek çok soruya da yanıt verdi. Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var? Bergüzar Korel'in eşi kimdir?

Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var? Televizyon dünyasının sevilen çiftlerinden olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kaç yıldır evli?

BERGÜZAR KOREL'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin Ali Ergenç, Han Ergenç adlarında 2 çocuğu vardır. Çift 2009 yılında evlendi.

BERGÜZAR KOREL NE ZAMAN DOĞUM YAPTI?

Oyuncu 8 Mart 2020 tarihinde akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatanım Sensin dizisinde rol aldıktan sonra ekranlara bir süre ara veren Bergüzar Korel 8 Mart gecesi ikinci kez anne oldu. Ünlü çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine "Han" adını verdi.

BERGÜZAR KOREL HAMİLE Mİ?

Meslektaşı Halit Ergenç ile evli olan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Son 3 yıldır televizyon dünyasında görmediğimiz Bergüzar Korel, 'Kanlı Yayın' isimli yeni dizisinde' Neslihan' karakterini oynayacaktı ancak bu süreç içerisinde hamile olduğunu öğrendi.

Exxen'de yayınlanacak olan bir dizide yer almaya hazırlanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz sene 2. kez anne olan oyuncu, yeni hamileliği için "Sete çıkmadan önce büyük bir sürprizle hamile olduğumu öğrendim" ifadelerini kullandı. Oyuncu, artan vakalardan dolayı çekimleri ertelenen dizide rol almayacağını da söyledi.

"DİZİYE HAZIRLANIRKEN HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Ekranlardan uzak kaldığım 3 yılın ardından, beni çok heyecanlandıran, kreatif tarafında olduğum ve aylardır çok kıymetli bir ekiple hazırlandığımız 'Kanlı Yayın' adlı dizimiz için sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerine çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık."

"BU PROJEYE VEDA ETMEK BENİM İÇİN HİÇ KOLAY DEĞİL"

Bir yandan minik bebeğimiz bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil... Tüm bu süreçte harika insanlarla çalıştım. Yönetmenimiz Can Ulkay. senaristimiz Selim Erkul. yapımcımız Ahmet Kayımtu ve Julia Berköz, yapım şirketimiz Saran Studıos ve Exxen ailesi... Çok şey öğrendiğim ve harika bir yaratım süreci geçirdiğim tüm ekip arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim. Dilerim sağlıklı günlerde tekrar kesişsin yollarımız. "