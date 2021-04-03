Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel 3. kez hamile mi? Bergüzar Korel kaç yaşında, dizileri!
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Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel 3. kez hamile mi? Bergüzar Korel kaç yaşında, dizileri!

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Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel 3. kez hamile mi? Bergüzar Korel kaç yaşında, dizileri!

Halit Ergenç ile evli olan ve iki erkek evlat sahibi Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel 3. kez hamile mi? Bergüzar Korel kaç yaşında, dizileri! Bergüzar Korel konu ile neler dedi?

Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var? Televizyon dünyasının sevilen çiftlerinden olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kaç yıldır evli?

BERGÜZAR KOREL HAMİLE Mİ?

Meslektaşı Halit Ergenç ile evli olan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Son 3 yıldır televizyon dünyasında görmediğimiz Bergüzar Korel, 'Kanlı Yayın' isimli yeni dizisinde' Neslihan' karakterini oynayacaktı ancak bu süreç içerisinde hamile olduğunu öğrendi.Exxen'de yayınlanacak olan bir dizide yer almaya hazırlanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz sene 2. kez anne olan oyuncu, yeni hamileliği için "Sete çıkmadan önce büyük bir sürprizle hamile olduğumu öğrendim" ifadelerini kullandı. Oyuncu, artan vakalardan dolayı çekimleri ertelenen dizide rol almayacağını da söyledi.

Bergüzar Korel hamile mi? Bergüzar Korel 3. kez hamile mi? Bergüzar Korel kaç yaşında, dizileri!
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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