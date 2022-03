Bergen'in annesi yaşıyor mu, sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Uzun süredir vizyona girmesi beklenen Bergen filmi sinemalarda. Kısa sürede geniş bir kitle tarafından izlenen yapım sonrası, Bergen'in yaşamı araştırılmaya başlandı. Peki, Bergen'in annesi yaşıyor mu? Bergen'in mezarı neden kafeste?

BERGEN'İN ANNESİ YAŞIYOR MU?

1988 yılında kendisi ile yapılan bir röportajda "Ben sahneyi çok seven, açıkçası sanatına âşık bir kişiydim. O ise kıskanç bir insandı. İlk başlarda bana hissettirmemeye çalıştı. Ama sonra ortaya çıktı, ilk dayağımı o zaman yedim. Beni sahneden aldı ve bir eve kapattı." diyen Bergen, bu ayrılığın ardından annesi ile birlikte İzmir'e kaçar. Halis Serbest de bir kiralık katile 500 bin lira vererek İzmir'e gönderir. 31 Ekim 1982 gecesi İzmir Alsancak'ta New York adındaki pavyonun kapısında Bergen annesiyle birlikte bir taksiye binmek üzereyken, kiralık saldırgan şarkıcının üzerine bir kova kezzap attı. Bergen, daha sonra yapılan bir mülakatta olay anını şöyle anlatacaktı:

"O anda iki gözüm gitti. Biraz alkollü olduğum için hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece çığlıklar duyuyorum. Bir ara 'Suya götürün!' diyorlar. Kadere bak ki, sular kesik. Su, ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 gün kaldım, yara tedavisi gördüm."

Bergen, bu olayda ağır biçimde yaralandı. Olayı basından takip eden dönemin meşhur estetik cerrahı Onur Erol, Bergen'e gönüllü olarak yardım etti. Bergen İzmir'den Ankara'ya getirildi. Onur Erol, 13 Şubat 2010 tarihinde Milliyet gazetesinden Elif Berköz'e hastasının durumunu tarif etti:

"En az üç kez ameliyat ettiğimi hatırlıyorum onu. Çünkü dokuların iyileşmesi, olgunlaşması aylar sürer bu tip yanıklarda. Zımparalama yöntemiyle Bergen'in derilerini soymuştuk. Sağ gözü çıkmıştı, kapakları kapanmıyordu. Sonradan eklenecek protez için göz çukuru yaptım. Burun kanatları yok olmuştu, oraya kıkırdaklar kondu. Yüzüne kalçasından deri eklendi."

Annesinin de yaralandığı saldırı sonrasında annesi kurtuldu. Annesi o günleri de verdiği bir röportajda anlattı.

BERGEN NASIL ÖLDÜ?

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen; 30 yıllık kısa yaşamına 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'de Şehir Mezarlığı´na defnedildi.Toroslar, Mersin'deki asri anıt mezarlık ziyarete açıktır.

BERGEN'İN MEZARI NEDEN KAFESTE?

Bergen'in ölümüne yol açan Halis Serbest'in kızına mezarda da rahat vermeyeceğim dediğini belirten Bergen'in annesi, kızının mezarının kafeste korunmasını isteyerek bu şekilde yaptırmıştır.

Bu kafesin sebebi, hikayesinin sonunda yer alan katili olan kocasının son sözlerinde saklı. İddiaya göre, kocası Halis Serbest, Bergen'i vurduktan sonra "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım" demesiydi. Ve Bergen'in annesi mezarını saran kocaman bir kafes yaptırdı.

Haberler.com - Gündem