Bergen filminde rol alacak mı? İlk kez açıkladı
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Bergen filminde rol alacak mı? İlk kez açıkladı

Bergen filminde rol alacak mı? İlk kez açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Önümüzdeki günlerde tatile çıkacağını söyleyen Gökçe Bahadır, "Önce annemin yanına sonra Ege sahillerine gideceğim" dedi. Bahadır, 'Bergen' adlı filmde Serenay Sarıkaya'nın yerine rol alacağı iddiasına da yanıt verdi. İşte detaylar...

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de uğraşan Gökçe Bahadır, muhabirlerin "Müzikle ilgilendiğiniz dönemde sahneler kapandı" sözlerine "Benim asıl mesleğim oyunculuk olduğu için müzikle uğraşan müzisyenlerimizin daha çok şanssızlığı oldu. Bu süreci zaten yoğun çalışarak geçirdim. Çalışabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum." diyerek karşılık verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ DAHA RAHAT GEÇECEKTİR"

Güzel oyuncu, şarkıcı İzel'in "Bir arabamı sattım, 2 ay daha yetecek param var" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bizler bu açıdan biraz daha şanslıyız. Diziler devam ettiği için o süreci rahat geçirebiliyoruz. Önümüzdeki kış daha güzel olacaktır. Galaların yapıldığı, tiyatrolara gidilen bir kış olur umarım" dedi.

Aşı sırasının geldiğini söyleyen Bahadır, aşı olacağını ifade etti.

"BANA TEKLİF GELMEDİ"

"Bergen" projesinden ayrılan Serenay Sarıkaya'nın yerine Gökçe Bahadır'a teklif götürüldüğü yazılmıştı. Çıkan haberleri yalanlayan Bahadır, kendisine teklif gelmediğini belirterek "Öyle bir teklif olmadı. Demet (Evgar) oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş. Yolları açık olsun." dedi.

EMİR ERSOY'UN ALBÜMÜNDE YER ALDI

Gökçe Bahadır, 9 kadın oyuncunun bir araya geldiği Emir Ersoy'un "1977" albümü için heyecan duyduğunu söyledi. Bahadır, "Emir Ersoy albümünde şarkı söyledik. Hatta Gülse Birsel'in şarkısı çıktı. Bilindik şarkıları farklı versiyonlarla söyledik. Bu ay sonu şarkı çıkacak. Biraz onun heyecanı var." diye konuştu.

Bergen filminde rol alacak mı? İlk kez açıkladı
Bergen filminde rol alacak mı? İlk kez açıkladı
Bergen filminde rol alacak mı? İlk kez açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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