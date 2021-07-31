Bergama Ticaret Odası, çam fıstığı için araştırma enstitüsü kurulması talebinde bulundu

Bergama'da Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Kozak çam fıstığı için araştırma enstitüsü kurulması gerektiğini söyledi.

Bergama'da Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Kozak çam fıstığı için araştırma enstitüsü kurulması gerektiğini söyledi.

Kozak'ta çam fıstığı üreticlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Ürper, bakanlık tarafından organize edilen ve içinde bilim insanlarının yer aldığı 10 farklı çalışma grubunun bir yılı aşkın süredir Kozak çam fıstığında verim düşüklüğüne neden olan etkileri araştırdığını belirtti.

Bergama Ticaret Odası olarak bu araştırma sürecinin takipçilerinden olduklarını dile getiren Ürper, şunları kaydetti:

"Kozak çam fıstığı hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli bir ürün. Her ne kadar geç kalınmış olsa da bu ürün için Kozak'ta mutlaka bir araştırma enstitüsü kurulmalı. Bu enstitü ile çam fıstığındaki verim düşüklüğünün sebebi derinlemesine araştırılabilir ve gelebilecek hastalıklar çok önceden tespit edilip engellenebilir. Ayrıca bu araştırma merkezi ile tüm Türkiye ve dünya ile koordineli çalışıp veri toplayarak fıstığımızın daha kaliteli hale gelmesi sağlanabilir ve bölgede gelir kaybı yaşanmadan müdahale etme fırsatı yaratabilir."

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Kozak çam fıstığının ülkenin en değerli ürünlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Sizlerden de aldığımız geri dönüşler ile Kozak Yaylası'nın yaşadığı sorunu tekrar gündeme taşımaya devam edeceğiz. Tüm veriler doğrultusunda en yakın zamanda sonuç alıp, somut adımlar atacağımızı bilmenizi istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin