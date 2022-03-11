Bergama Tarım Kredi Kooperatifi'nde başkanlığa Halit Akdemir seçildi
AA - Mehmet Ezgin - Güncel
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Bergama Tarım Kredi Kooperatifi olağan genel kurulunda başkanlığa üçüncü kez Halit Akdemir seçildi.
Bergama Tarım Kredi Kooperatifi olağan genel kurulunda başkanlığa üçüncü kez Halit Akdemir seçildi.
Kooperatif binasında yapılan genel kurulda tek adayla gidilen seçimde mevcut başkan Halit Akdemir, güven tazeledi.
Halit Akdemir'in yönetim kurulunda İsmail Gediz, Erol Özdalkıran, Mustafa Gülşen ve İsmail Özçiftçi'den yer aldı.
AA / Mehmet Ezgin - Güncel