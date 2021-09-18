Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis yatırımları sürüyor - Haberler
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Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis yatırımları sürüyor

AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis yatırımları sürüyor

Bergama Ticaret Odası (BERTO) Başkanı Fikret Ürper, organize sanayi bölgesinde tesis yatırımlarının sürdüğünü, iş gücü ihtiyacının ilçeden karşılanması için meslek lisesi kurulması konusunda da mesafe alındığını bildirdi.

Bergama Ticaret Odası (BERTO) Başkanı Fikret Ürper, organize sanayi bölgesinde tesis yatırımlarının sürdüğünü, iş gücü ihtiyacının ilçeden karşılanması için meslek lisesi kurulması konusunda da mesafe alındığını bildirdi.

Bergama Ticaret Odası ile esnaf ve sanatkar odalarında temsilciler, Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nda faaliyete başlayan tesisleri ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan BERTO Başkanı Fikret Ürper, bölgede doluluk oranının yüzde 84'e ulaştığını kaydetti.

Bölgenin istihdam potansiyeline işaret eden Ürper, şunları kaydetti:

"Parsellerin yüzde 25'inde tesisler artık tamamen bitmiş durumda, yüzde 18'inde ise inşaatlar devam ediyor. İş gücü ihtiyacını dışarıdan karşılamak yerine öncelikli olarak bölge insanımıza bu Osb'lerde iş alanı sağlamalıyız. Bu yüzden de bölge içinde meslek lisesi kurulması için bağışladığımız 15 bin metrekare alanı 20 bin metrekare olarak büyüttük. Bu lisede eğitim gören gençlerimiz, hiç vakit kaybetmeden hemen yanıbaşlarındaki büyük işletmelerde, iyi şartlarda çalışmaya başlasın istiyoruz. Yeşil OSB planlamasında ilerleyen, bölgemizi kirletmeyecek olan firmaların yer aldığı BOSBİ, bölgemiz kalkınma planında önemli bir yere sahip olacaktır."

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri
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