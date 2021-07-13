Bergama Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden Halil Erol seçildi

Bergama Muhtarlar Derneğinde Halil Erol, güven tazeledi.

Bergama Muhtarlar Derneğinde Halil Erol, güven tazeledi.

Bergama Muhtarlar Derneği'nin bir restoranda yapılan genel kurulunda yapılan seçimde iki liste yarıştı.

Derneğin 7 yıldan bu yana başkanlığı yürüten eski Aşağıkırıklar Mahallesi Muhtarı Halil Erol, kullanılan 128 oyun 77'sini alarak yeniden başkan seçildi.

Diğer aday Aziziye Mahallesi Muhtarı Zekai Yılmaz ise 51 oy aldı.

Halil Erol'un yönetim kurulunda Ertan Sağlam, Erdem Evran, Mehtap Hüner, Erhan Gücüyeter, Akın Sarıkaya ve Orhan Tural yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin