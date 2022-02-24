Bergama İlçe Milli Eğitim'den "Cumhuriyet Anadolu Lisesi" açıklaması

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede bazı okul binalarının depreme dayanıksız olması nedeniyle yapılan planlama gereği Cumhuriyet Anadolu Lisesine kontenjan tanımlaması yapılmaması konusunun gündeme geldiği duyuruldu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesinin kapatılacağını ileri süren bir grup veli, okulun önünde toplandı. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in de destek verdiği grup, okulun kapatılmasına karşı olduklarını bildirdi.

Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, ilçedeki 25-30 yıllık bazı okul binalarının depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Alınan kararlarla Osman Nuri Ersezgin İlkokulunu, ikili eğitimden kurtarmak ve öğrencilerinin günün en verimli saatlerinde eğitim öğretimden faydalanabilecekleri normal eğitime geçmelerini sağlamak adına, bu okul öğrencilerinin Cumhuriyet Anadolu Lisesi binasına taşınması fikrinin gündeme geldiği belirtilirken şöyle denildi:

"Bu zorunlu planlama gereği Cumhuriyet Anadolu Lisesine kontenjan tanımlaması yapılmaması gerektiğinden bu planlama üst birimlere teklif edilmiştir. Özetle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz pek çok okul binası hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen öğrencilerimizin ikili değil normal eğitim almalarını sağlamaya çalışmaktayız. Tüm bu çalışmalar yapılırken 8. sınıfı tamamlayıp 9. sınıfa geçecek öğrencilerimizin mağdur olmaması adına ilçemizde en çok tercih edilen Anadolu liselerinin de kontenjanlarında artışa gidilmiş, 2 şube fazladan Akif Ersezgin Anadolu Lisesine, 13 Nisan Anadolu Lisesine ise fazladan 1 sınıf kontenjanı verilmiştir."???????