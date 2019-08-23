Bergama'daki orman yangını söndürüldü

23.08.2019 20:48

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Bergama ilçesi Poyracık Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu görevlilere ihbar ederken, ekipler de yangını söndürmek için harekete geçti. 6 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA