Bergama'daki antik kanal projesi için evleri kamulaştırılanlara TOKİ müjdesi

Bergama'da Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında evleri kamulaştırılan hak sahiplerine TOKİ 1. Etap projesinden konut verileceği belirtildi.

Bergama'da Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında evleri kamulaştırılan hak sahiplerine TOKİ 1. Etap projesinden konut verileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı açıklamada projelerde hiç kimseyi mağdur etmeme gayretiyle çalıştıklarını, Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi içinde yer alan rekreasyon alanı için kamulaştırma yapılmasının gerektiğini kaydetti.

Proje nedeniyle evleri kamulaştırılan kişiler için Ankara'da temaslarda bulunduklarını aktaran Koştu, 30 hak sahibine inşası süren TOKİ 1. Etap konutlarından 2+1 daire verileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin