Bergama'da şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi
AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
İzmir'in Bergama ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Gece yarısına doğru başlayan sağanak, bazı yollardaki taşları söktü. Kurtuluş Mahallesi'ndeki bazı evlerin alt katlarını su bastı. Yollardaki araçlar da zarar gördü.
Bergama Belediyesi ekipleri gece boyunca çalışmalarda bulundu.
AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri
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