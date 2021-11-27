Bergama'da şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Gece yarısına doğru başlayan sağanak, bazı yollardaki taşları söktü. Kurtuluş Mahallesi'ndeki bazı evlerin alt katlarını su bastı. Yollardaki araçlar da zarar gördü.

Bergama Belediyesi ekipleri gece boyunca çalışmalarda bulundu.

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri

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