Bergama'da orman yangını (4)
27.09.2020 02:40 | Son Güncelleme: 27.09.2020 02:44
KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 8 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 8 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN