Bergama'da orman yangını (4)
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Bergama'da orman yangını (4)

27.09.2020 02:40 | Son Güncelleme: 27.09.2020 02:44
Bergama'da orman yangını (4)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 8 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 8 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN

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