Bergama'da motosiklet hırsızlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bergama'da motosiklet hırsızlığı

22.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:13
Bergama'da motosiklet hırsızlığı

İzmir'in Bergama ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan motosikletin sahibi şikayetçi oldu.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan motosikletin sahibi şikayetçi oldu.

Kestel Caddesi Kurtuluş Mahallesinde H. Hüseyin Erpulat'a ait 35 VZH 46 plakalı motosiklet evinin bahçesinden çalındı.

Erpulat, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

Motosikletin evinin bahçesinde zincirle bağlı olduğunu söyleyen Erpulat, "Motosikletimi kimin çaldığını bilmiyorum. Ama çalan kişi ya da kişilerde büyük cesaret varmış. Evimin bahçesine girip zincirle kilidi kırıp motosikletimi çalmışlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bergama'da motosiklet hırsızlığı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:15:19. #1.15#
title