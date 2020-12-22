Bergama'da motosiklet hırsızlığı

İzmir'in Bergama ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan motosikletin sahibi şikayetçi oldu.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan motosikletin sahibi şikayetçi oldu.

Kestel Caddesi Kurtuluş Mahallesinde H. Hüseyin Erpulat'a ait 35 VZH 46 plakalı motosiklet evinin bahçesinden çalındı.

Erpulat, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

Motosikletin evinin bahçesinde zincirle bağlı olduğunu söyleyen Erpulat, "Motosikletimi kimin çaldığını bilmiyorum. Ama çalan kişi ya da kişilerde büyük cesaret varmış. Evimin bahçesine girip zincirle kilidi kırıp motosikletimi çalmışlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin