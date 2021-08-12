Bergama'da Millet Bahçesi için ihale yapıldı
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Bergama'da Millet Bahçesi için ihale yapıldı

Bergama'da Millet Bahçesi için ihale yapıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihalenin itirazlar nedeniyle ertelenen ihalesinin tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi ve projeye dahil edilen Çamlı Park'ın inşası ile Bergama'nın yaklaşık 90 milyon lira değerinde bir yatırım daha alacağına işaret etti.

Tek gayelerinin ilçeye ve hemşehrilerine en iyi hizmeti sunabilmek olduğunu belirten Koştu, şunları kaydetti:

"Yeniden düzenlenecek olan ve genişleyecek olan yollarımız ile merkezdeki trafik çilesini nihayetlendireceğiz. Hazırladığımız ve ihalesini gerçekleştirdiğimiz yeni yollarımızda da sıcak asfalt, sathi asfalt ve beton parke döşemeleri ile yol sorununu ilçemizin gündeminden kaldıracağız. Seçim broşürümüzde 'İlk işimiz yollar' diye hemşehrilerimize söz verdik ve bu sözü unutmadık. Doğal gaz ve altyapı çalışmaları tamamlanmadan ne yazık ki yollarımızı, ana arterlerimizi asfaltla buluşturamıyoruz. Doğal gaz ana hattı geçen bir yolda borunun test süresi yaklaşık bir ay sürüyor. Biz ekip olarak Bergama gündeminden yol sorununu yakın bir gelecekte çıkaracağız. İhalelerimiz tamam. Hazırlıklarımız tamam. Öğretmenevi Yokuşu, Asklepion Caddesi'nden başladık. Arkası gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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