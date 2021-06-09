Bergama'da güneş enerjisi santrali inşasına başlandı
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Bergama'da güneş enerjisi santrali inşasına başlandı

Bergama'da güneş enerjisi santrali inşasına başlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde güneş enerjisi santrali kurma çalışmalarının başladığı bildirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde güneş enerjisi santrali kurma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, santral Sarıcalar Mahallesi'nde 20 bin metrekare alan üzerine kuruluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Koştu, santralde yılda 1 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üretileceğini belirtti.

Projenin ihale bedelinin 7 milyon 650 bin lira olduğunu aktaran Belediye Başkanı Koştu, şu an topraklama hatlarının tamamlandığını, çelik konstrüksiyonların montajının ardından güneş panellerinin yerleştirileceğini ifade etti.

Bergama'da güneş enerjisi santrali inşasına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
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