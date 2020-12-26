Bergama'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Hacıhamzalar Mahallesi'nde Naide Can'a ait tek katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Evde bulunanların yangını bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Hacıhamzalar Mahalle Muhtarı Ahmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Naide Can'a destek verilmesini ve mahalleye daha yakın bir noktada itfaiye aracı bulundurulmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin