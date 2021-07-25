Bergama'da bir evin bahçesindeki motosiklet çalındı
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Bergama'da bir evin bahçesindeki motosiklet çalındı

Bergama'da bir evin bahçesindeki motosiklet çalındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde bir evin bahçesinden kilitli durumdaki motosiklet çalındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir evin bahçesinden kilitli durumdaki motosiklet çalındı.

Bergama Zafer Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Duyar, evine döndüğünde merdiven altında bulunan kilitli durumdaki motosikletinin olmadığını gördü. Duyar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Motosikleti alan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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