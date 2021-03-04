Bergama'da besi çiftliğinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Bergama ilçesinde bir besi çiftliğinin depo bölümünde çıkan yangın, 6 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
İzmir'in Bergama ilçesinde bir besi çiftliğinin depo bölümünde çıkan yangın, 6 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Bergama - Dikili yolu Kaynarca bölgesindeki bir çiftliğin yonca depolarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
İşletme müdürü Emrah Erbay, yangında 1200 balya yonca yandığını, depo binasıyla birlikte 2 milyon liralık zararın oluştuğunu söyledi.
Öte yandan AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel de işletmeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin