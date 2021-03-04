Bergama'da besi çiftliğinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Bergama'da besi çiftliğinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

04.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:43

İzmir'in Bergama ilçesinde bir besi çiftliğinin depo bölümünde çıkan yangın, 6 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir besi çiftliğinin depo bölümünde çıkan yangın, 6 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Bergama - Dikili yolu Kaynarca bölgesindeki bir çiftliğin yonca depolarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

İşletme müdürü Emrah Erbay, yangında 1200 balya yonca yandığını, depo binasıyla birlikte 2 milyon liralık zararın oluştuğunu söyledi.

Öte yandan AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel de işletmeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Bergama'da besi çiftliğinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bergama'da besi çiftliğinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bergama'da besi çiftliğinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bergama'da besi çiftliğinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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