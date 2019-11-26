Bergama Belediyespor Şampiyonluğa Kitlendi

26.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:25

Takım arkadaşları sakatlıkları nedeniyle oynayamayan kaptan Emre Can Afacanoğlu ve Kaleci Alper Özdemir'e formaları ile selam gönderdiler.

ONURSAL BAŞKAN HAKAN KOŞTU "HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu; "Takımımızın yenilgisiz yoluna yürümesi ile mutluyuz. Hedefimiz şampiyonluk" dedi. Başkan Koştu, geçtiğimiz hafta antremanda sakatlanan ve ameliyat olan takım kaptanı Mehmet Can Afacanoğlu ve sakatlığı dolayısıyla çapraz bağ ameliyatı olan kaleci Alper Özdemir'e de geçmiş olsun dilekleri ile acil şifalar diledi.

KULÜP BAŞKANI BİLİR ATALAY "ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kulüp Başkanı Bilir Altay ise "Kulüp olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimize şampiyonluk sevincini Onursal Başkanımız Sayın Hakan Koştu, yönetimimiz, teknik kadromuz ve sporcularımızla birlikte inşallah yaşatacağız. Sakatlanan kaptanımız Emre Can Afacanoğlu ve Kalecimiz Alper Özdemir'e geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum" dedi.

ŞEHİR HAVAYA GİRMEYE BAŞLADI

Bergama Belediyespor'un şampiyonluğa adım adım yaklaşması tarihi kent Bergama'da büyük bir heyacan yaşatmaya başladı. Şehir, esnafından çalışanına, yaşlısından gencine pür dikkat Bergama Belediyespor'dan gelen sevinçli haberlere kilitlendi.

Kaynak: Bültenler