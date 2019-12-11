Bergama Belediyesi herkesi spora çağırıyor

11.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:22

Erdal Önder Spor Salonu'nda bulunan Fitness Salonu için yeni çalışma saatleri ve tarihleri belirlendi. Yeni düzenleme ile birlikte salon hafta içi 10.00-22.00 saatleri arasında, Cumartesi günleri 10.00-19.00 arasında açık olacak. Ayrıca Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 10.00 - 11.00 saatleri arasında sadece kadın üyelere ait çalışma saatleri düzenlendi. Ayrıntılı bilgi ve üye kayıtları Erdal Önder Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

BAŞKAN KOŞTU; "AMACIMIZ BERGAMA'YI SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ HALİNE GETİRMEK"

Sporun her yaşta ve her dönemde bedenen ve ruhen insan sağlığı için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'yı sağlıklı yaşam merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, belediyemizin hizmetlerini vatandaşlarımıza en iyi ve faydalı şekilde ulaştıracağız.Spor salonlarımızı, vatandaşlarımızla bütünleşmiş sağlıklı yaşam merkezi haline getirmeye çalışıyoruz.Yüzme havuzumuzun da yakın zamanda programlarını güncelleyerek halkımızın hizmetine en iyi şekilde sunma konusunda adımlar atacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler