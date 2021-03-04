Bergama Belediye Meclisi, ilçedeki bazı gayrimenkullerin satışına izin verdi

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, belediyenin borçlarının bulunduğunu bu nedenle ilçeye yeni yatırımlar yapabilmek için ellerindeki gayrimenkullerden bir kısmını değerlendirmeyi tercih ettiklerini bildirdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, belediyenin borçlarının bulunduğunu bu nedenle ilçeye yeni yatırımlar yapabilmek için ellerindeki gayrimenkullerden bir kısmını değerlendirmeyi tercih ettiklerini bildirdi.

Koştu, Bergama Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada, belediyeyi devraldıklarında yaklaşık 130 milyon lira kamu borcu bulunduğunu söyledi.

En doğru yatırımı yapmak için çalışma içerisinde olduklarını belirten Koştu, şöyle konuştu:

"Yolların yapılması başta olmak üzere şehrimizde parkların bir an önce elden geçmesi gerekiyor. Bu kararı şeklen değerlendiriyorsunuz. İçeriğine bakan yok. Tüm mahallelerimizde sosyal hizmet alanları, ilçe merkezi ve büyük mahallelerimizde düğün salonu beklentisi var. Bu beklentileri ve 10 yıldır devam eden hizmetsizlik dönemini kapatmak için iki yol var. ya borçla ya da elimizde bulunan gayrimenkulleri değerlendirerek hizmet yapabiliriz. Belediye, bir önceki yönetim tarafından içerisine sokulduğu borç yükü nedeniyle, borçlanma yaparak hizmet edecek durumda değil. Biz de gayrimenkulleri değerlendirme yolunu tercih ettik."

Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar da önceki belediye başkanı Mehmet Gönenç'in de 285 gayrimenkulün satışı için karar aldığını hatırlatarak, "Her belediye elinde bulundurduğu gayrimenkuller için değerlendirmede bulunuyor. Bunu sadece biz yapıyormuşuz gibi gösterme çabası siyasi rant elde etmekten başka bir şey değil." dedi.

Mecliste muhtelif gayrimenkullerin değerlendirilmesi maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Çamlıpark karşısında daha önce market bulunan 485 metrekarelik alanda iş merkezi yapılması da oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin