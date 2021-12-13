İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Berfin Özek, yüzüne asitli saldırıda bulunan erkek arkadaşıyla evlendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek isimli genç kız, yüzüne asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı ile evlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının asitli saldırısı sonucu zor günler yaşayan Berfin Özek (21), 2 yıl önce yaşanan olayın ardından affettiğini açıkladığı Casim Ozan Çeltik ile evlendi.

Hayatını cehenneme çeviren olayın ardından sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı. Berfin Özek'in şikayetini geri çekmesi üzerine Casim Ozan Çeltik, son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi. Berfin Özek, yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile Hatay'ın Kumlu ilçesi evlendirme dairesinde düzenlenen nikah töreni ile evlendi. Berfin Özek'in evliliği sosyal medyada paylaşıldı.