Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, film projesi için 14 yıl sonra bir araya geliyor - Haberler

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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, film projesi için 14 yıl sonra bir araya geliyor

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 14 yıl aradan sonra aynı projede buluşacak. New York'ta çekilmesi planlanan film Netflix'te yayınlanacak.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra aynı projede buluşacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

AYNI FİLMDE OYNAYACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram'dan yayınladığı habere göre, yapımcıların uzun süredir Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i bir araya getirmek için çabalıyordu. Çalışmaların sonucu ünlü isimler bir projede karar kıldı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim Onur Güvenatam'ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, film projesi için 14 yıl sonra bir araya geliyor

NETFLIX'TE YAYINLANACAK

Altuntaş açıklamasının devamında "Filmle ilgili şuan edindiğim 3 bilgi var; filmi başarılı kalem Nuran Evren Şit yazıyor, film New York'ta çekilecek ve Netflix'te yayınlanacak. Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ şu günlerde Onur Saylak'ın 'Nuh Boğuldu' adlı filminde başrol oynuyor. Filmin yapım şirketi Ay Yapım" dedi.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, film projesi için 14 yıl sonra bir araya geliyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Magazin, Haberler

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