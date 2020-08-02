Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü

Ünlü oyuncu Beren Saat, tatilin tadını çıkarırken bir yandan da Instagram'da o anları paylaşıyor. Yetenekli oyuncu, son gönderisinde ise mayolu halini takipçileriyle paylaştı. Saat'in mayolu pozuna beğeni yağdı.

Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
02.08.2020 20:10 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:36

Güzel oyuncu Beren Saat, işinden fırsat bulunca tatile kaçtı. Şarkıcı eşi Kenan Doğulu'yla birlikte keyifli bir tatil geçiren Saat, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Saat'in mayolu pozuna üç yüz bine yakın beğeni gelirken çok sayıda yorum da yapıldı.

ÇEKİMLERE DEVAM

Beren Saat, Netflix'te yayınlanan "Atiye" dizisinin yeni sezonu için çekimlere başlamıştı. Saat'in pozuna ilk yorum ise Boran Kuzum'dan geldi.

Beren Saat mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü

ALTINCI SENEYİ KUTLADILAR

Boşanma iddialarının gölgesinde olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerinin 6. yıldönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlamışlardı.

Beren Saat mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Magazin
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı Güncel
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Ekonomi
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış Güncel
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi Magazin
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Son dakika: İzmir'de 'Egem' isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı 3. Sayfa
Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 987 yeni vaka tespit edildi
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı
Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Fatih Sultan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müjde Ar Müge Anlı Coşkun Sabah
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bakan Bayram Futbolcu Diyarbakır
Şu an buradasınız: Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 20:36:50. #1.14#
title