Bereket Sofrası Boğazköy Camiinde Kuruldu

17.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:10

Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınmasının ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Boğazköy Mahallesi Camiinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları; Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Oğuzhan Uslu, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, Boğazköy Mahallesinin sorunları masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

"HALKIMIZLA AYNI SOFRADA BULUŞMAK BİZİM İÇİN ŞEREFTİR"

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, "Sizlerle, halkımızla aynı sofrada buluşmak bizim için şereftir. Bizler geçtiğimiz 2 gün boyunca Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ndeydik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı akıllı şehirler adı altında ülkemizde bir çalışma yapılıyor. Artık şehirlerin teknolojiyle buluşması, vatandaşın şehirlerde yaşadığı bir takım sorunların teknolojiyle aşılması için bir dijitalleşme hamlesi var. Bizde Allah'a hamdolsun 1400 belediyenin içerisinde Bursa'yı temsilen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi olarak fuara katıldık. Fuara Türkiye'den katılan yaklaşık 30 belediye içerisinde İnegöl Belediyesi katılan tek ilçe belediyesiydi. İnegöl'de bu dönüşüme katkı sağlamak adına belirli çalışmalar yürütüyor. Farkında değiliz belki ama bugün tarımda da, sanayide de, ekonomide de, gündelik yaşamda da yani hayatımızın her alanında teknoloji var. Burada amaç hayatı kolaylaştırmak ve sorunları çözebilmek. İnegöl Belediyesi olarak bizlerde bu noktada üzerimize düşen ne varsa, bu değişim ve dönüşüme katkı sağlamak, halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası mahalle sakinleri bölgeleriyle ilgili talep, öneri ve sorunlarını Başkan Taban ve ekibine iletme imkanı buldu. Program sohbet şeklinde devam etti.

Kaynak: Bültenler