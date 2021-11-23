Berdel usulü nedir? Berdel anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Berdel kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Berdel anlamı ne? Berdel ne demek?

BERDEL NE DEMEK?

Berdel isim, halk ağzında

Ailenin kız ve erkek çocuğunun diğer ailenin kız ve erkek çocuğuyla karşılıklı olarak aynı zamanda evlendirilmesi.

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