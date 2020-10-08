Berde ne demek? Berde nerede? Berde hava durumu nedir? Berde tarihi nedir?

Azerbaycan'da bulunan ve 1939 yılından 1948 yılına kasaba olan Berde Rayonunun merkezidir. Berde ne demek? Berde nerede? Berde hava durumu nedir? Berde tarihi nedir?

Azerbaycan'da bulunan ve Karabağ Hanlığı sınırları içerisinde bulunan Berde ne demek? Berde haba durumu nedir? Berde tarihi nedir?

BERDE TARİHİ NEDİR?

Kaynaklarda kim tarafından ve ne zaman kurulması hakkında farklı yazılar var. Kitab-ı Dede Korkut'ta adı geçmektedir. Sasaniler zamanı idari merkezlerden birisi olmuştur. V. yüzyılda Kafkas Albanyası'nın başkenti oldu. 552'den Kafkas Albanyasının dini merkezi haline de geldi. 628 yılında Hazarlarca ele geçirildi. Araplar bölgeyi fethettikten sonra Kafkaslar'ın en büyük şehirlerinden birisi olmuştu, kentte 100 binden fazla kişi yaşamaktaydı. Araplar zamanı önce kendi hükümdarlarını seçme hakkına sahipti, 752'den ise tam Arap egemenliğine girdi ve Arrân'ın başkenti oldu. 789'den III. Emirliğin başkenti oldu. Babek isyanı zamanı önce kent yakınlarında İsa ibn Muhammed'e tabi olan Arap ordusu mağlup oldu, 824 yılında ise isyancılar ikinci ordunu yenerek şehri ele geçirdi. VIII.-IX. yüzyıllarda önemli ticari ve kültür merkezi idi. Kent birkaç defa tamamen yıkıldı; önce Moğollar, sonra Timurlar ve Nadir Şah tarafından. Hanlıklar zamanında kent, Karabağ Hanlığı'nın sınırları içinde yer almaktaydı.

BERDE NE DEMEK?

Berde kelimesinin anlamı incelendiğinde;

Tıb: Mide dolgunluğu.

Osmanlıca: Esir, köle, tutsak.

BERDE NEREDE?

Berde Karabağ ovasında, Terter Çayının kıyısında yer almaktadır. Bakü ile arası 319 kilometre. Eski zamanlarda Kafkaslar'ın en büyük şehrilerinden biri olmuştur.

BERDE HAVA DURUMU NEDİR?

22 °C, Rüzgar yönü: Güneydoğu, Rüzgar hızı: 10 km/s, Nem: %41. Yazları sıak ve nemli, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer.