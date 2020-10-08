Berde ne demek? Berde nerede? Berde hava durumu nedir? Berde tarihi nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Berde ne demek? Berde nerede? Berde hava durumu nedir? Berde tarihi nedir?

08.10.2020 14:00 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:09
Berde ne demek? Berde nerede? Berde hava durumu nedir? Berde tarihi nedir?

Azerbaycan'da bulunan ve 1939 yılından 1948 yılına kasaba olan Berde Rayonunun merkezidir. Berde ne demek? Berde nerede? Berde hava durumu nedir? Berde tarihi nedir?

Azerbaycan'da bulunan ve Karabağ Hanlığı sınırları içerisinde bulunan Berde ne demek? Berde haba durumu nedir? Berde tarihi nedir?

BERDE TARİHİ NEDİR?

Kaynaklarda kim tarafından ve ne zaman kurulması hakkında farklı yazılar var. Kitab-ı Dede Korkut'ta adı geçmektedir. Sasaniler zamanı idari merkezlerden birisi olmuştur. V. yüzyılda Kafkas Albanyası'nın başkenti oldu. 552'den Kafkas Albanyasının dini merkezi haline de geldi. 628 yılında Hazarlarca ele geçirildi. Araplar bölgeyi fethettikten sonra Kafkaslar'ın en büyük şehirlerinden birisi olmuştu, kentte 100 binden fazla kişi yaşamaktaydı. Araplar zamanı önce kendi hükümdarlarını seçme hakkına sahipti, 752'den ise tam Arap egemenliğine girdi ve Arrân'ın başkenti oldu. 789'den III. Emirliğin başkenti oldu. Babek isyanı zamanı önce kent yakınlarında İsa ibn Muhammed'e tabi olan Arap ordusu mağlup oldu, 824 yılında ise isyancılar ikinci ordunu yenerek şehri ele geçirdi. VIII.-IX. yüzyıllarda önemli ticari ve kültür merkezi idi. Kent birkaç defa tamamen yıkıldı; önce Moğollar, sonra Timurlar ve Nadir Şah tarafından. Hanlıklar zamanında kent, Karabağ Hanlığı'nın sınırları içinde yer almaktaydı.

BERDE NE DEMEK?

Berde kelimesinin anlamı incelendiğinde;

Tıb: Mide dolgunluğu.

Osmanlıca: Esir, köle, tutsak.

BERDE NEREDE?

Berde Karabağ ovasında, Terter Çayının kıyısında yer almaktadır. Bakü ile arası 319 kilometre. Eski zamanlarda Kafkaslar'ın en büyük şehrilerinden biri olmuştur.

BERDE HAVA DURUMU NEDİR?

22 °C, Rüzgar yönü: Güneydoğu, Rüzgar hızı: 10 km/s, Nem: %41. Yazları sıak ve nemli, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer.

İlgili Haberler

Katar nerede? Katar emirinin annesi kim? Katar ne demek? Katar neyi ile meşhur? Katar nüfusu nedir?
Katar nerede? Katar emirinin annesi kim? Katar ne demek? Katar neyi ile meşhur? Katar nüfusu nedir?
Cool ne demek? Cool nedir, ne anlama gelir? Cool olmak ne demektir? İngilizce cool nedir?
Cool ne demek? Cool nedir, ne anlama gelir? Cool olmak ne demektir? İngilizce cool nedir?
Entübe ne demek? Entube nedir, ne anlama gelir? Entübe hasta ne demektir? TDK'ya göre Entübasyon kelime anlamı nedir?
Entübe ne demek? Entube nedir, ne anlama gelir? Entübe hasta ne demektir? TDK'ya göre Entübasyon kelime anlamı nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Cem Yılmaz Cansu Dere Ata Demirer
Spor Babel Mbaye Diagne Roland Garros Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Ekim Milli Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berde ne demek? Berde nerede? Berde hava durumu nedir? Berde tarihi nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 14:12:06. #1.15#
title